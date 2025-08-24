 Como Lazio, Fabregas a DAZN: «Grande prova dei miei. A quel giocatore dico che...» - Lazio News 24
Como Lazio, Fabregas a DAZN: «Grande prova dei miei. A quel giocatore dico che...»

Como Lazio, Fabregas a DAZN: «Grande prova dei miei. A quel giocatore dico che…»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

fabregas
Db Torino 25/10/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cesc Fabregas

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN dell’allenatore Fabregas dopo quella che è stata Como Lazio di Serie A

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Como Lazio di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Una partita è sempre una partita. Ci sono 45 gare in una stagione: alcune volte va così, altre meno. Certo, siamo contenti di questo risultato e di questa prestazione. È la prima giornata di Serie A, volevamo partire col piede giusto e ci siamo riusciti. Tre punti valgono sempre lo stesso, qualunque sia l’avversario, ma iniziare in questo modo ci motiva a continuare a lavorare. Non so se sia stato l’elemento decisivo, ma è sicuramente il nostro modello di gioco. Non è tecnica né solo qualità, è questione di mentalità. Si allena, si ripete, si trasmette con costanza: martellare la testa dei ragazzi ogni giorno finché diventa automatico. Vogliamo essere una squadra corta, che recupera palla il più presto possibile, che domina il possesso e attacca al momento giusto. A volte funziona bene, a volte meno, ma la mentalità deve rimanere questa. Nico Paz? Con lui abbiamo lavorato tantissimo. Dall’inizio del ritiro si è allenato senza sosta: allenamento, ripetizioni, punizioni su punizioni. Alla fine la fatica paga, ed ecco che oggi ti regala un gol decisivo. Non solo: quando c’è stato da attaccare l’uno contro uno, lui ha fatto anche un assist che ci ha fatto vincere ancora tre punti. Questi ragazzi hanno fame, voglia di imparare e di migliorarsi ogni giorno. Per me è un privilegio guidarli»

