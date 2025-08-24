 Sarri a DAZN: «Errori molto gravi! Dobbiamo migliorare su quell'aspetto» - Lazio News 24
Sarri a DAZN: «Errori molto gravi! Dobbiamo migliorare su quell'aspetto»

Published

1 ora ago

Sarri
Db Auronzo di Cadore 23/07/2023 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN dell’allenatore Maurizio Sarri dopo quella che è stata Como Lazio di Serie A

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Maurizio Sarri ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo quella che è stata la partita Como Lazio di Serie A.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato nell’intervallo di attaccare la profondità, perché già nel primo tempo avevamo visto che potevamo metterli in difficoltà sopra la linea. Però la differenza tecnica è stata troppo evidente: loro hanno fatto una partita di ottimo livello tecnico, mentre noi abbiamo giocato una gara pessima sotto questo aspetto e soprattutto nelle scelte. Le nostre decisioni in campo sono state disastrose e hanno pesato tantissimo. Se ci sorprendiamo adesso delle qualità tecniche del Como, vuol dire che siamo stati disattenti. La società negli ultimi dodici mesi ha fatto un lavoro incredibile, inserendo giocatori giovani, forti e di grande livello. Io me l’aspettavo un Como così competitivo. Avrei voluto invece vedere una Lazio diversa, meno propensa all’errore tecnico e capace di dare più linearità. Abbiamo sbagliato clamorosamente nel gestire la pressione: per uscire dovevamo muovere la palla velocemente, trovare spazi, invece abbiamo continuato a ridarla agli avversari dopo un solo passaggio. Così diventa impossibile contro chiunque. Responsabilità no, direi piuttosto amore. Sento tanto l’affetto della gente nei confronti di questa maglia, un affetto straordinario. È stata una mia scelta di cuore tornare qui, consapevole che probabilmente sarebbe stata un’annata complicata e sofferta. Ho accettato proprio per questo, perché so quanto il popolo laziale sia disposto a starci vicino. Di fronte a questo non sono grato, sono addirittura di più»

