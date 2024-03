Cobolli Gigli avverte la Juve: «Tudor ha grandi qualità e vorrà dimostrarle. Coppa Italia? Ecco cosa ne penso». Le parole dell’ex presidente

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Giovanni Cobolli Gigli ha espresso le sue opinioni sulla nuova Lazio di Tudor e sulla Coppa Italia. Queste le parole dell’ex presidente della Juventus:

PAROLE – «L’obiettivo della qualificazione in Champions non è perso, ma è necessario che venga centrato. I problemi ci sono, ora contro la Lazio servirà determinazione perché Tudor vorrà da subito dimostrare le sue qualità. La Coppa Italia sarebbe una ciambella di salvataggio, una medaglia da mettere in bacheca, ma non è quello che dirigenti e tifosi si aspettano. Che il torneo venga giocato con l’obiettivo di vincere va benissimo, ma serve la qualificazione in Champions.»