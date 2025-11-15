Ciro Immobile, quando tornerà in campo l’ex Lazio? Ecco le ultime novità intorno al biancoceleste

Ciro Immobile quando tornerà alla corte del Bologna. Ecco la situazione intorno all’ex Lazio

L’ex Lazio Ciro Immobile è ormai pronto al rientro in campo. L’attaccante del Bologna, grande protagonista dell’ultima sessione di mercato per il suo trasferimento dalla Capitale all’Emilia, ha confermato pubblicamente di aver completato il recupero fisico. Presente a un evento organizzato al Macron Store di Galleria Cavour, Immobile ha rassicurato i tifosi rossoblù: il suo ritorno potrebbe concretizzarsi già nel prossimo match di campionato contro l’Udinese, partita verso la quale l’ottimismo cresce di ora in ora.

Il centravanti, che porta con sé l’eredità pesante del passato da Ex Lazio, ha spiegato di sentirsi finalmente libero dai fastidi muscolari che lo avevano frenato nelle ultime settimane. Lo staff medico del Bologna ha monitorato ogni fase del suo percorso, e ora la sensazione è che il rientro sia davvero a un passo. Per Thiago Motta – e per tutta la piazza – la possibilità di riavere a disposizione un attaccante della sua esperienza rappresenta un valore aggiunto fondamentale, soprattutto in un momento in cui i rossoblù cercano continuità di risultati e soluzioni offensive.

Durante l’evento, l’Ex Lazio è stato al centro dell’attenzione, accolto da un entusiasmo che testimonia quanto abbia già saputo conquistare un ambiente caldo e ambizioso come quello bolognese. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Immobile ha trascorso gran parte del pomeriggio firmando autografi, sciarpe e figurine, dialogando con i sostenitori e lasciandosi andare a sorrisi e battute. A condividere il palco con lui c’era Jens Odgaard, ma la scena non poteva che essere dominata dal bomber campano, la cui fama accumulata negli anni alla Lazio continua a seguire ogni suo spostamento.

Un dettaglio curioso ha rubato l’attenzione dei presenti: tra i tanti oggetti autografati, Immobile ha firmato anche alcune magliette della Lazio, a testimonianza del profondo legame che ancora unisce l’Ex Lazio ai suoi vecchi tifosi. Il rispetto e l’affetto per quella parte importante della sua carriera restano intatti, nonostante l’inizio di una nuova avventura che gli sta regalando stimoli diversi.

Il ritorno in campo di Immobile rappresenta quindi un doppio valore simbolico: da un lato, il Bologna ritroverà un leader tecnico e carismatico; dall’altro, l’Ex Lazio potrà finalmente iniziare a lasciare un segno concreto nella sua nuova realtà, portando con sé l’esperienza accumulata in anni di gol, battaglie e trionfi biancocelesti. I tifosi rossoblù, intanto, non vedono l’ora di riabbracciarlo sul terreno di gioco.

