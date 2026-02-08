Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre partita del match della 24a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato nel pre partita del match valido per la 24a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

FELICITÀ E NESSUNA FRETTA – «Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo, ma penso che anche dalle sue parole si veda la gioia comunque nell’allenare la Juventus. Ogni cosa ha il suo tempo, non c’è nessuna fretta ma anche nessun dubbio».

PROGETTO E RINNOVI – «Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, ha firmato un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo. Quindi è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è importante».

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero e il giorno dei test: ecco cosa filtra

Chiellini nel pre partita: «Siamo felici di quello che sta facendo Spalletti. Su Yildiz...» 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.