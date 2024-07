Cherki Lazio, si raffredda la pista? I dubbi sulla valutazione - Lazio News 24

Lazio Cherki, i dubbi della dirigenza biancoceleste sulla valutazione del Lione per l’attaccante: rallenta la pista?

Si raffredda la pista di calciomercato Lazio per Rayan Cherki? Come riportato dal Corriere dello Sport la dirigenza biancoceleste non sarebbe convinta dalla valutazione che il Lione fa per l’attaccante. Con un solo anno di contratto i francesi continuano a valutarlo 20 milioni.

Una cifra troppo alta per Lotito e Fabiani, anche di fronte ad un rinnovo difficile da realizzare, anche contando la necessità del Lione di fare cassa. Il pericolo adesso è che il Borussia Dortmund, squadra che segue il giovane francese, decida di pareggiare la richiesta dei francesi.