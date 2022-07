Cessione Akpa Akpro, vicino il trasferimento all’estero: c’è la Francia nel suo futuro

Calciomercato Lazio: Akpa-Akpro sta per lasciare i biancocelesti per volare all’estero, in Francia nello specifico

Jean-Daniel Akpa-Akpro non è partito con la Lazio per il ritiro in Germania vista la sua situazione da partente ormai prossimo. Il futuro del centrocampista sarà all’estero, probabilmente in prestito in Francia.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, Akpa-Akpro potrebbe tornare nella sua vecchia Tolosa; squadra in cui è cresciuto e sua città Natale.