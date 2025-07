Centrocampo Lazio: Cataldi e Guendouzi convincono, si cercano nuove soluzioni per Sarri

Lazio, Maurizio Sarri studia le varie opzioni a centrocampo: Guendouzi il leader, con lui convincono Cataldi e Rovella; le ultime

Mentre l’esperimento Dele-Bashiru nel primo tempo dell’amichevole contro l’Avellino non ha convinto, la ripresa ha mostrato soluzioni più efficaci a centrocampo per la Lazio di Maurizio Sarri. Come analizzato da Il Messaggero, Danilo Cataldi ha offerto una prestazione migliore nel ruolo di vertice basso, garantendo maggiore equilibrio alla mediana biancoceleste. Anche Matteo Guendouzi ha continuato a dimostrare il suo valore, regalando il rigore decisivo per la vittoria, oltre al solito e apprezzato agonismo che lo contraddistingue.

Tra i giovani emergenti, Belahyane sta crescendo nel ruolo di mezz’ala, mostrando un buon tocco di palla. Tuttavia, per i principi del “Sarrismo”, tiene ancora troppo palla, un aspetto su cui dovrà migliorare per integrarsi appieno nei meccanismi del tecnico. La situazione al momento non sembra chiudersi con le attuali soluzioni, spingendo Sarri a riflettere su nuove opzioni. Dopo un giorno e mezzo di riposo, la squadra partirà domani pomeriggio per il mini-ritiro turco, dove affronterà Fenerbahçe (30 luglio) e Galatasaray (2 agosto), dopo un allenamento mattutino. Questo periodo sarà cruciale per testare nuove idee. Sarri, infatti, potrebbe pensare di provare Nicolò Rovella come mezz’ala, un’idea che da tempo gli frulla in testa dato che considera il giocatore “fortissimo” e non vuole rinunciare al suo dinamismo. Con un Guendouzi così pirotecnico, un Cataldi in regia potrebbe fare da schermo e permettere a Sarri di trovare la quadratura giusta per il suo centrocampo.