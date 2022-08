Ex Lazio, Gondo: «Fabiani decisivo per me, sull'Italia...»

Cedric Gondo, ex attaccante della Lazio, è tornato a parlare della sua avventura a Salerno e dell’ipotesi Nazionale Italiana

Intervistato dal Corriere dello Sport, Cedric Gondo, ex Lazio, ha dichiarato:

«Il direttore Fabiani mi ha incoraggiato moltissimo. Avevo chiesto di andare via, lui mi convinse a restare. Poi è finito un ciclo e hanno voluto cambiare. Mi è dispiaciuto non restare in una società che mi ha dato tanto. Devo molto a Salerno e alla sua gente che porto nel cuore. Nazionale italiana? Ci ho pensato, ma il mio sogno è la nazionale ivoriana. Certo l’azzurro è un’icona nel mondo del calcio e sono riconoscente a questo Paese che è anche un po’ mio. Ma sono nato in Costa d’Avorio».