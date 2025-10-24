Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa

Cataldi Lazio, la rinascita contro la Juve: il centrocampista pronto alla sua rivincita. Il giocatore sfida il tecnico croato da avversario

La prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus non sarà solo un importante test per la Lazio, ma anche il palcoscenico perfetto per la rivincita personale di Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, cuore biancoceleste e simbolo di appartenenza, si prepara ad affrontare una partita dal sapore speciale, con in campo l’allenatore che in passato ne aveva messo in discussione il valore: Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, durante la breve parentesi di Tudor sulla panchina biancoceleste, Cataldi Lazio è stato un connubio quasi dimenticato. Il tecnico croato lo aveva relegato ai margini del progetto, concedendogli pochissimo spazio e riducendo al minimo il suo minutaggio. Una scelta che aveva avuto anche ripercussioni economiche per il giocatore, che perse un bonus di circa 200 mila euro legato alle presenze stagionali. Tra i due, infatti, non era mai scattata la giusta sintonia tecnica e umana.

Dopo quell’esperienza amara, il centrocampista era finito addirittura sul mercato, con la possibilità concreta di un trasferimento a Firenze. Tuttavia, l’intervento deciso di Maurizio Sarri ha cambiato il destino di Cataldi: il tecnico toscano, convinto delle qualità del giocatore, si è opposto alla cessione e lo ha voluto al centro del suo progetto tattico. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata vincente.

Complici l’infortunio di Rovella e la mancata esplosione di Belahyane, Cataldi è tornato a essere una certezza. Dal 21 settembre in poi, il numero 32 non ha più lasciato il campo, collezionando prestazioni solide e mostrando la consueta leadership in mezzo al campo. Il regista biancoceleste ha ritrovato ritmo, fiducia e continuità, confermandosi uno degli uomini più importanti per l’equilibrio della squadra.

Contro la Juventus, Cataldi avrà l’occasione di dimostrare quanto sia cresciuto, dentro e fuori dal campo. Non solo un incontro con il passato, ma una vera e propria prova di maturità. Il centrocampista vuole guidare la Lazio verso un risultato prestigioso e, allo stesso tempo, chiudere simbolicamente un capitolo personale rimasto aperto.

La sfida con i bianconeri, dunque, sarà anche la partita di Cataldi : quella del riscatto, della riconquista e dell’orgoglio biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste