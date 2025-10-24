 Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa
Connect with us

News

Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa

News

Vecino Lazio, il centrocampista vuole tornare ancora una volta protagonista. Gli ultimi aggiornamenti e il suo ruolo contro la Juventus

News

Lazio, i tifosi rispondo presente. Per affluenza i biancocelesti sono fra i primi 5 posti. Una buona notizia anche in vista del futuro

News

Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista dei biancocelesti punta a rientrare nel minor tempo possibile. Ecco la nuova data

News

Flaminio Lazio, Lotito non molla e continua il suo pressing sul Comune. La posizione del biancoceleste è molto chiara: tutti i dettagli

News

Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Cataldi
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cataldi Lazio, la rinascita contro la Juve: il centrocampista pronto alla sua rivincita. Il giocatore sfida il tecnico croato da avversario

La prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus non sarà solo un importante test per la Lazio, ma anche il palcoscenico perfetto per la rivincita personale di Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, cuore biancoceleste e simbolo di appartenenza, si prepara ad affrontare una partita dal sapore speciale, con in campo l’allenatore che in passato ne aveva messo in discussione il valore: Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, durante la breve parentesi di Tudor sulla panchina biancoceleste, Cataldi Lazio è stato un connubio quasi dimenticato. Il tecnico croato lo aveva relegato ai margini del progetto, concedendogli pochissimo spazio e riducendo al minimo il suo minutaggio. Una scelta che aveva avuto anche ripercussioni economiche per il giocatore, che perse un bonus di circa 200 mila euro legato alle presenze stagionali. Tra i due, infatti, non era mai scattata la giusta sintonia tecnica e umana.

Dopo quell’esperienza amara, il centrocampista era finito addirittura sul mercato, con la possibilità concreta di un trasferimento a Firenze. Tuttavia, l’intervento deciso di Maurizio Sarri ha cambiato il destino di Cataldi: il tecnico toscano, convinto delle qualità del giocatore, si è opposto alla cessione e lo ha voluto al centro del suo progetto tattico. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata vincente.

Complici l’infortunio di Rovella e la mancata esplosione di Belahyane, Cataldi è tornato a essere una certezza. Dal 21 settembre in poi, il numero 32 non ha più lasciato il campo, collezionando prestazioni solide e mostrando la consueta leadership in mezzo al campo. Il regista biancoceleste ha ritrovato ritmo, fiducia e continuità, confermandosi uno degli uomini più importanti per l’equilibrio della squadra.

Contro la Juventus, Cataldi avrà l’occasione di dimostrare quanto sia cresciuto, dentro e fuori dal campo. Non solo un incontro con il passato, ma una vera e propria prova di maturità. Il centrocampista vuole guidare la Lazio verso un risultato prestigioso e, allo stesso tempo, chiudere simbolicamente un capitolo personale rimasto aperto.

La sfida con i bianconeri, dunque, sarà anche la partita di Cataldi : quella del riscatto, della riconquista e dell’orgoglio biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.