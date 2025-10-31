Cataldi, pilastro importante per il centrocampo della Lazio: una fortuna nella sfortuna (di Rovella) - Lazio News 24

Cataldi, il nuovo faro della Lazio: Sarri ha trovato il suo regista ideale. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio non è solo fatto di trattative e nuovi acquisti: a volte le migliori soluzioni arrivano da dentro. È il caso di Danilo Cataldi, che dopo l’infortunio di Rovella si è ripreso con forza la cabina di regia biancoceleste, diventando un punto di riferimento imprescindibile per Maurizio Sarri. Il centrocampista romano, cresciuto nel vivaio della Lazio, sta vivendo una delle fasi più mature e consapevoli della sua carriera, mettendo al servizio della squadra sacrificio, corsa e qualità.

Dal suo ritorno a Formello dopo il prestito alla Fiorentina, Cataldi ha scalato rapidamente le gerarchie, fino a conquistare la piena fiducia del tecnico. I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra cosa il suo contributo: nelle ultime quattro partite da titolare, disputate dopo lo stop di Rovella, nessun giocatore della Lazio ha coperto più campo di lui. Contro il Genoa ha percorso 11,4 chilometri, 12,6 contro il Torino, 13,1 contro l’Atalanta e 12,8 nella sfida con la Juventus. Dati che confermano la sua straordinaria tenuta fisica e la capacità di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

Sarri lo considera ormai un perno imprescindibile del suo sistema. L’allenatore toscano, da sempre estimatore della sua intelligenza tattica, ha trovato in Cataldi un regista capace di dare ritmo e ordine alla manovra, ma anche di farsi sentire nei momenti chiave. Non solo corsa, dunque, ma anche concretezza: contro il Torino ha realizzato dal dischetto il gol del definitivo 3-3, mentre nella sfida contro la Juventus ha servito l’assist decisivo per la rete di Basic.

Finora Cataldi ha accumulato 569 minuti in 7 presenze di campionato, dimostrando una continuità che gli era spesso mancata nelle stagioni precedenti. Il suo percorso testimonia una crescita costante, sia sotto il profilo tecnico che mentale.

In un momento in cui il Calciomercato Lazio ruota intorno alle possibili mosse future e ai rinnovi, Cataldi rappresenta una certezza presente. Sarri ha trovato in lui non solo un equilibratore, ma anche un simbolo della filosofia biancoceleste: valorizzare il talento interno e costruire un’identità solida partendo da chi conosce profondamente i valori del club.

Con prestazioni così, per la Lazio sarà difficile pensare a un centrocampo senza Danilo Cataldi.

