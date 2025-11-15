 Cataldi Lazio, di padre in figlio: il piccolo Tommaso fa doppietta
Connect with us

News

Cataldi Lazio, di padre in figlio: il piccolo Tommaso fa doppietta da capitano con la sua Lazio. La gioia condivisa dal centrocampista sui social

News

Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante

News

Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

News

Isaksen, l'attaccante della Lazio salva la Danimarca nella gara di qualificazione al Mondiale. Rete nel finale per il pareggio contro la Bielorussia

News

Lazio Lecce, non solo Castellanos. Maurizio Sarri pronto a riaccogliere in squadra anche un altro giocatore! Le novità in vista del match di campionato

News

Cataldi Lazio, di padre in figlio: il piccolo Tommaso fa doppietta da capitano con la sua Lazio. La gioia condivisa dal centrocampista sui social

Lazio news 24

Published

13 ore ago

on

By

cataldi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cataldi Lazio, il centrocampista biancoceleste condivide su Instagram la gioia del figlio: doppietta e fascia al braccio per il giovane Tommaso

Di padre in figlio. In casa Cataldi, la lazialità è più viva che mai e si tramanda con naturalezza da una generazione all’altra. Nelle ultime ore, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha condiviso su Instagram una storia che ha immediatamente scaldato il cuore dei tifosi biancocelesti.

Nell’immagine pubblicata, il protagonista è il piccolo Tommaso, appena sei anni, immortalato con un grande sorriso e con indosso la maglietta della Lazio. Sul braccio la fascia da capitano, rigorosamente rossa, simbolo del suo ruolo nella squadra giovanile. A rendere il momento ancora più speciale è stata la sua prestazione: una doppietta, segno che il talento e l’amore per i colori biancocelesti potrebbero davvero essere un’eredità di famiglia.

Tommaso posa fiero, mostrando con orgoglio la fascia e celebrando una giornata che, per lui e per la famiglia Cataldi, ha un sapore tutto laziale. Un gesto semplice, quello di Danilo, ma che racconta perfettamente cosa significhi crescere nel segno della Lazio, vivendo il calcio come passione condivisa e identità.

L’immagine, tenera e simbolica, ha rapidamente catturato l’attenzione dei tifosi, felici di vedere come il legame tra la squadra e la famiglia Cataldi continui a crescere anche attraverso i più piccoli. Una storia di appartenenza, di orgoglio e di futuro.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.