Cataldi Lazio, di padre in figlio: il piccolo Tommaso fa doppietta da capitano con la sua Lazio. La gioia condivisa dal centrocampista sui social

Cataldi Lazio, il centrocampista biancoceleste condivide su Instagram la gioia del figlio: doppietta e fascia al braccio per il giovane Tommaso

Di padre in figlio. In casa Cataldi, la lazialità è più viva che mai e si tramanda con naturalezza da una generazione all’altra. Nelle ultime ore, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha condiviso su Instagram una storia che ha immediatamente scaldato il cuore dei tifosi biancocelesti.

Nell’immagine pubblicata, il protagonista è il piccolo Tommaso, appena sei anni, immortalato con un grande sorriso e con indosso la maglietta della Lazio. Sul braccio la fascia da capitano, rigorosamente rossa, simbolo del suo ruolo nella squadra giovanile. A rendere il momento ancora più speciale è stata la sua prestazione: una doppietta, segno che il talento e l’amore per i colori biancocelesti potrebbero davvero essere un’eredità di famiglia.

Tommaso posa fiero, mostrando con orgoglio la fascia e celebrando una giornata che, per lui e per la famiglia Cataldi, ha un sapore tutto laziale. Un gesto semplice, quello di Danilo, ma che racconta perfettamente cosa significhi crescere nel segno della Lazio, vivendo il calcio come passione condivisa e identità.

L’immagine, tenera e simbolica, ha rapidamente catturato l’attenzione dei tifosi, felici di vedere come il legame tra la squadra e la famiglia Cataldi continui a crescere anche attraverso i più piccoli. Una storia di appartenenza, di orgoglio e di futuro.

