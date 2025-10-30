Cataldi guida della Lazio? Il Corriere dello Sport celebra il centrocampista biancoceleste: è lui la guida di Sarri tra corsa, gol e assist

Il Corriere dello Sport celebra Danilo Cataldi come il vero motore della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo un avvio di stagione complicato, il centrocampista romano classe 1994 è tornato al centro del progetto biancoceleste, imponendosi con la sua qualità e il suo spirito di sacrificio. «Guida Cataldi, c’è lui al comando: corsa da record, anche gol e assist» scrive il quotidiano, sottolineando come il numero 32 sia diventato l’uomo chiave della manovra laziale.

Negli ultimi incontri, Cataldi ha risposto presente con prestazioni di altissimo livello, incarnando i valori di dedizione e appartenenza che da sempre contraddistinguono la sua carriera nella Capitale. «Corri, Danilo, corri. E non come Forrest Gump, ma perché ne ha bisogno la sua Lazio» si legge nell’articolo, a conferma di quanto il suo dinamismo sia diventato vitale per gli equilibri della squadra.

Corsa da record e numeri da leader

Da quando Nicolò Rovella si è fermato, Cataldi ha ripreso saldamente in mano la regia. I dati raccontano la sua trasformazione in un autentico maratoneta: 11,4 km percorsi contro il Genoa, 12,6 km col Torino, 13,1 km con l’Atalanta e 12,8 km nella vittoria contro la Juventus. Quattro partite da titolare, quattro gare in cui nessuno – né compagno né avversario – ha coperto più campo di lui.

Oltre alla quantità, è arrivata anche la qualità: un rigore decisivo contro il Torino e un assist per Basic nella sfida vinta con la Juventus. Due episodi che certificano il suo impatto crescente anche in fase offensiva.

Dal rischio addio alla rinascita biancoceleste

Solo pochi mesi fa il suo futuro sembrava lontano da Roma: la Fiorentina, dove aveva chiuso in prestito la scorsa stagione, non ha esercitato il riscatto, permettendo così alla Lazio di ritrovarlo nel gruppo. Una fortuna per Sarri, che nel momento più difficile ha ritrovato in lui una certezza tecnica e mentale.

Cataldi oggi è tornato ad essere il cuore pulsante della Lazio: corre, lotta e guida i compagni con maturità. Un maratoneta dal cuore biancoceleste, pronto a trascinare la squadra anche nella prossima sfida contro il Pisa.

