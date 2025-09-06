 Castrovilli sulla Lazio: «Anni difficili dove ho pensato anche di ritirarmi. Ora invece...» - Lazio News 24
Castrovilli sulla Lazio: «Anni difficili dove ho pensato anche di ritirarmi. Ora invece…»

Castrovilli torna a parlare della Lazio: “Anni difficili, ma ora riparto dal Bari”

Gaetano Castrovilli prova a rimettere insieme i pezzi della sua carriera dopo un lungo calvario fatto di infortuni e stop forzati. Il talentuoso centrocampista, oggi ripartito dalla Serie B con il Bari, è tornato a raccontarsi in un’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, parlando anche della sua sfortunata parentesi con la Lazio. Un’esperienza che, a suo dire, è stata segnata più dal dolore fisico che dal campo.

Il racconto dell’ex centrocampista della Lazio

Durante l’intervista, Castrovilli ha ripercorso i momenti più bui della sua carriera, molti dei quali vissuti proprio con la maglia della Lazio:

«Ho avuto tanti infortuni, non lo nego: sono stati due anni e mezzo davvero pesanti. Tornavo in campo, poi mi fermavo di nuovo, il ginocchio si gonfiava e passavo giornate intere a chiedermi il perché. È stato frustrante, mentalmente distruttivo.»

Il suo passaggio alla Lazio, arrivato con aspettative importanti dopo le esperienze a Firenze, non ha avuto il seguito sperato. Castrovilli non è mai riuscito a trovare continuità, anche a causa di un fisico martoriato dagli infortuni, in particolare al ginocchio.

La rinascita dopo l’ultima sosta

«Da Monza in poi ho iniziato a sentirmi meglio, dopo l’ennesimo stop per il menisco. Alla Lazio ho avuto momenti in cui ho anche pensato di lasciare il calcio. Non ero più me stesso, non riuscivo a ritrovare la gioia di giocare.»

Parole forti, che raccontano il lato umano di un calciatore che ha dovuto affrontare non solo il dolore fisico, ma anche il peso psicologico di un percorso interrotto proprio nel momento in cui sembrava aver trovato una nuova chance in Serie A.

La scelta del Bari per ricominciare

Ora Castrovilli ha scelto il Bari, in Serie B, per provare a tornare protagonista. La sua speranza è quella di lasciarsi alle spalle il difficile periodo alla Lazio e dimostrare di poter ancora essere un calciatore di alto livello.

«Non sono ancora al 100% mentalmente, però ci sono quasi. So che la strada sarà lunga, ma voglio tornare a fare ciò che amo.»

Il tempo dirà se Castrovilli riuscirà davvero a voltare pagina, ma una cosa è certa: la sua esperienza alla Lazio resterà un passaggio importante — seppur amaro — della sua carriera.

