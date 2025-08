Castrovilli sicuro: «Alla Lazio ho avuto l’ennesima sfiga». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista biancoceleste sulla sua esperienza a Roma

Il centrocampista Gaetano Castrovilli, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha tracciato un bilancio delle sue ultime, sfortunate stagioni, parlando a cuore aperto delle sue esperienze passate e del suo futuro. L’ex calciatore ha ripercorso le tappe più recenti della sua carriera, dalla sfortunata parentesi alla Lazio alla personale rinascita vissuta con la maglia del Monza, senza escludere alcuna possibilità per la sua prossima avventura.

L’esperienza alla Lazio: «Ho avuto l’ennesima sfiga»

Castrovilli ha ricordato la sua breve avventura in biancoceleste come una grande opportunità, purtroppo rovinata dalla cattiva sorte. Un infortunio arrivato nel momento sbagliato gli ha impedito di trovare continuità e di ritagliarsi uno spazio in una squadra che stava ottenendo ottimi risultati. Ecco le sue parole:

«Ho avuto l’opportunità alla Lazio, l’ho colta subito ma ho avuto l’ennesima sfiga. Un fastidio in un momento in cui stavo trovando il mio spazio, quando sono tornato la squadra andava bene. Mi reputo intelligente e quando si va bene è difficile cambiare. Mi trovavo bene, con un gruppo bellissimo. È stata una bella esperienza»

La rinascita al Monza: «Mi sono sentito il Castrovilli che ero prima»

Ben diversa è stata l’esperienza successiva al Monza, che per Castrovilli ha rappresentato una vera e propria rinascita, soprattutto dal punto di vista fisico e della fiducia.

«È stata un’avventura importante per me. Ho giocato e mi sono sentito il Castrovilli che ero prima, mi mancava stare bene. Mi spiace per il Monza e per l’annata, tante volte il risultato non è venuto per sfortuna o per altro. La cosa più importante per me è aver risentito la vecchia versione di me, più maturo».

Il futuro e il legame con Bari: «Non mi precludo niente»

Attualmente svincolato, Castrovilli sta valutando con calma il suo futuro. Il centrocampista non ha escluso un possibile ritorno a Bari, città a cui è molto legato, ma si è detto aperto a ogni possibilità, sia in Italia che all’estero.

«Io resto tifoso e legato, mio nonno era grande tifoso e io sono calciatore grazie a lui. Per il mercato non mi precludo niente, tra Italia e estero. Mi alleno e quando arriverà il momento giusto firmeremo per il percorso più giusto da fare».