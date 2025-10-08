Castellanos, un rapporto particolare con Maurizio Sarri. Ora però conta la Lazio! - Lazio News 24

Lazio, Castellanos tra dubbi e aspettative: il rapporto complicato con Sarri

La stagione in corso si apre con molte incognite per la Lazio, e tra queste spicca il caso legato a Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato con grandi speranze ma ancora alla ricerca del vero slancio in maglia biancoceleste. Dopo una prima annata vissuta all’ombra di Ciro Immobile, il centravanti non è mai riuscito a entrare pienamente nei meccanismi tattici di Maurizio Sarri, con cui non ha mai instaurato un rapporto davvero fluido.

Già nella scorsa stagione 2023/24, Castellanos aveva fatto trapelare un certo malcontento. L’argentino, consapevole di avere di fronte un’icona come Immobile, ha faticato a trovare spazio e continuità. Nonostante l’impegno e la dedizione, Sarri ha sempre dato priorità all’attaccante campano, e questo ha inevitabilmente frenato l’inserimento di Taty nel cuore dell’attacco della Lazio.

La situazione si è fatta ancora più delicata con il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste. Secondo alcune voci interne, Castellanos non avrebbe accolto con entusiasmo la conferma del tecnico, proprio perché teme di rivivere una stagione da comprimario. Il feeling tra i due non è mai sbocciato davvero, e l’attaccante si aspetta ora segnali diversi da parte dell’allenatore, soprattutto in una fase in cui la Lazio è chiamata a ritrovare identità e risultati.

Non è un mistero che l’argentino fosse tra i più perplessi all’annuncio del ritorno di Sarri. Dopo mesi vissuti tra panchina e apparizioni sporadiche, Castellanos sperava in un nuovo ciclo, magari con un tecnico più disposto a puntare su di lui. Ma la realtà lo mette ora di fronte alla necessità di dimostrare il proprio valore, anche in un contesto tecnico che finora non l’ha valorizzato come avrebbe voluto.

Tuttavia, la stagione è lunga e gli impegni della Lazio, tra campionato e coppe, richiederanno rotazioni e nuove soluzioni. Per Castellanos, questa può diventare l’occasione giusta per guadagnarsi fiducia, minuti e un ruolo più centrale nel progetto. Tutto dipenderà dalla sua capacità di adattarsi e, forse, anche dalla volontà di Sarri di rivedere qualcosa nei suoi schemi offensivi.

Il futuro dell’attacco biancoceleste è ancora tutto da scrivere, e Lazio e Castellanos potrebbero trovarsi, finalmente, sulla stessa lunghezza d’onda.