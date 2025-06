Castellanos, tegola per l’attaccante della Lazio: Scaloni lo esclude dalla lista dei convocati dell’Argentina

L’attaccante della Lazio è rimasto escluso dalla lista dei convocati dell’Argentina per le prossime gare da disputare

Nelle ultime ore la nazionale Argentina ha diramato l’elenco ufficiale dei calciatori che sono stati convocati da Scaloni per le prossime gare in programma. In questa lista non figura il nome dell’attaccante della Lazio Valentin Castellanos, che è rimasto fuori per scelta tecnica.

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (PSV)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Mariano Troilo (Belgrano)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Juan Foyth (Villarreal)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Facundo Medina (Lens)

Leandro Paredes (Roma)

Enzo Barrenechea (Valencia)

Enzo Fernández (Chelsea)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Thiago Almada (Olympique de Lyon)

Nico Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Franco Mastantuono (River)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)