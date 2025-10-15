Castellanos quanto vale sul mercato? Ecco la situazione spiegata da quel grande esperto - Lazio News 24

Lazio in emergenza contro l’Atalanta: Mattei tra dubbi di formazione e futuro di Castellanos

In vista della delicata sfida contro l’Atalanta, il momento in casa Lazio è tutt’altro che sereno. A commentare la situazione attuale della squadra biancoceleste è stato Stefano Mattei, giornalista e voce nota nel panorama sportivo, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Tra infortuni, scelte obbligate e voci di mercato, i temi affrontati sono stati molteplici, incluso il futuro di Castellanos, uno dei profili più chiacchierati del reparto offensivo laziale.

Mattei ha espresso preoccupazione per la tenuta fisica e mentale della Lazio, soprattutto alla luce degli impegni ravvicinati e delle assenze pesanti: «Ci sono troppi punti interrogativi. Credo che Sarri sia molto più preoccupato di quanto lasci intendere nelle interviste. A Bergamo bisogna fare attenzione a non bruciarsi subito i cambi, come successo nel derby. Far partire titolari giocatori come Marusic e Pellegrini, appena rientrati da infortuni, è un rischio. Meglio puntare su elementi più integri, anche se tecnicamente inferiori».

La Lazio, infatti, si presenta con una rosa ridotta e con diversi calciatori adattati fuori ruolo o utilizzati più del previsto. Un esempio concreto, secondo Mattei, è rappresentato proprio da giocatori come Basic, Cancellieri, Cataldi e Pellegrini: «Fino a poco tempo fa non erano considerati titolari da Lazio, ora invece si ritrovano centrali nel progetto. È questo il vero segnale di un ridimensionamento, anche se a Formello il termine dà fastidio».

Sul fronte mercato, il nome di Castellanos torna a far parlare di sé. L’attaccante argentino, arrivato la scorsa estate dal Girona, ha avuto finora un impatto altalenante, ma resta un profilo interessante per diversi club, soprattutto in Liga e Premier. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già pronte delle offerte per gennaio. Mattei, a tal proposito, ha spiegato: «Castellanos è una risorsa importante, ma va messo nelle condizioni di esprimersi. Se continua a essere impiegato in contesti tattici che non lo valorizzano, è normale che il rendimento non sia all’altezza delle aspettative».

La sfida contro l’Atalanta sarà quindi un banco di prova fondamentale per misurare la tenuta della Lazio, ma anche per valutare il reale peso di giocatori come Castellanos all’interno della rosa.

