Castellanos nel mirino di una big europea. Le ultime sul futuro dell'attaccante della Lazio dopo le polemiche - Lazio News 24

Castellanos nel mirino del Villarreal: si scalda il Calciomercato Lazio. Il Taty piace in Spagna: possibili sviluppi già a gennaio

Nel pieno delle voci e delle strategie legate al Calciomercato Lazio, uno dei nomi più discussi in queste settimane è quello di Valentin Castellanos. L’attaccante biancoceleste, fermo ai box per recuperare dall’infortunio che lo tiene lontano dal campo, continua comunque ad attirare l’attenzione di diversi club europei. Dalla Spagna, infatti, filtrano indiscrezioni su un possibile interesse del Villarreal, pronto a sondare il terreno in vista della sessione invernale.

Un movimento che potrebbe incidere non solo sulle strategie di Lotito e Fabiani, ma anche sugli equilibri offensivi della squadra di Igor Tudor, chiamata a ritrovare continuità sotto porta. Il capitolo dedicato al Calciomercato Lazio si arricchisce dunque di un nuovo scenario, che potrebbe prendere forma già nei prossimi mesi.

Villareal in pressing su Castellanos

Secondo quanto riportato da elglobodigital.com, il Villarreal avrebbe inserito il nome dell’argentino tra i principali obiettivi per gennaio. Il tecnico Marcelino, alla ricerca di un rinforzo affidabile per il reparto avanzato, avrebbe già chiesto alla dirigenza informazioni dettagliate sulla situazione del giocatore. Per Castellanos sarebbe un ritorno in un ambiente conosciuto, considerando la positiva esperienza vissuta al Girona nella scorsa stagione di Liga.

Il Sottomarino Giallo, attualmente terzo in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona, punta a consolidare la propria posizione in zona Champions. Per farlo, la dirigenza spagnola ritiene fondamentale intervenire sul mercato, aggiungendo qualità e concretezza in attacco. Una necessità resa ancora più evidente dal rendimento poco brillante di Solomon, arrivato la scorsa estate e autore finora di un solo gol e un assist nelle prime sei presenze stagionali.

Implicazioni per il Calciomercato Lazio

Il possibile interesse del Villarreal apre diversi scenari per la Lazio. Da un lato, la società potrebbe valutare l’eventuale cessione di Castellanos in caso di offerta convincente; dall’altro, resta l’esigenza di mantenere un reparto offensivo competitivo, soprattutto in una stagione fitta di impegni. Il Calciomercato Lazio potrebbe quindi vedere nuove manovre in entrata qualora la trattativa per l’argentino dovesse avanzare.

Per il momento, non sono arrivate conferme ufficiali da Formello, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per delineare il futuro del Taty. Una cosa è certa: il suo nome rimarrà al centro delle discussioni sul Calciomercato Lazio fino all’apertura della finestra invernale.

