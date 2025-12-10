Castellanos ai Mondiali? Scaloni ci pensa e potrebbe convocare l’attaccante della Lazio. Le ultimissime sul giocatore

Castellanos potrebbe essere convocato per i prossimi Mondiali. Scaloni ci pensa ed è pronto a dare una chance all’attaccante della Lazio

Il Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, è immerso nelle sue riflessioni in vista del prestigioso appuntamento estivo: il Mondiale 2026 nelle Americhe. L’Albiceleste, inserita nel Gruppo J, si troverà ad affrontare le insidiose nazionali di Algeria (guidata da Petkovic), Austria e Giordania. Sebbene gran parte della rosa sia già definita in base ai pilastri che hanno portato la squadra ai recenti successi, alcuni slot rimangono aperti, specialmente nel reparto offensivo.

È qui che entra in gioco il nome di Valentín “Taty” Castellanos. L’attaccante in forza alla Lazio sta vivendo una stagione cruciale per le sue ambizioni internazionali e si trova al centro delle valutazioni di Scaloni per uno dei posti da centravanti.

La Triplice Sfida di Castellanos per un Posto al Sole

Come riportato dal portale argentino lanacion.com, il cammino del Castellanos verso la convocazione non è privo di ostacoli. Il “Taty” si gioca infatti l’ultima maglia disponibile per il reparto avanzato con due concorrenti agguerriti. Si tratta di Panichelli, centravanti dello Strasburgo, e Lopez, in forza al Palmeiras. Scaloni dovrà fare una scelta ponderata tra i tre, analizzando minutaggio, forma fisica e adattabilità tattica.

Uno di questi tre attaccanti avrà l’onore di unirsi al tridente di stelle già sicuro del posto: Julián Álvarez, Lautaro Martinez e l’icona assoluta, Lionel Messi. La presenza di questi giganti offensivi rende l’ultimo posto disponibile ancora più prezioso, destinato a un giocatore capace di subentrare e offrire un’alternativa di alto livello.

Un Attacco Affollato: Dalle Ali ai Giovani Talenti

La concorrenza non si limita solo alla posizione di centravanti puro. Scaloni sta monitorando attentamente anche le ali e le seconde punte. In questa categoria, i nomi in lista sono di altissimo profilo: Alejandro Garnacho, Luca Prestianni e, naturalmente, Paulo Dybala, rappresentano le opzioni consolidate.

A rendere le decisioni ancora più complesse è la schiera di giovani talenti che bussano prepotentemente alle porte della Nazionale. Ragazzi come Sosa, Costa, Matías Soulé, Alan Varela e Emiliano Buendía, pur non essendo centravanti puri come Castellanos, sono a caccia di spazio e potrebbero influenzare le scelte finali, offrendo versatilità tattica.

Per Castellanos, i prossimi mesi saranno decisivi. Le sue prestazioni con la maglia della Lazio saranno il metro di giudizio definitivo per convincere Scaloni che è lui l’uomo giusto per completare il reparto offensivo e volare negli Stati Uniti. Il “Taty” spera, consapevole che la concorrenza è feroce, ma l’occasione è irripetibile.