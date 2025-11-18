Castellanos in bilico? Ecco l'indiscrezione in vista del mercato di gennaio. La situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Castellanos in bilico: la Lazio valuta possibili cessioni a gennaio. Ecco la situazione totale

La situazione di Santiago “Taty” Castellanos è diventata uno dei temi principali in casa Lazio in vista della sessione di mercato di gennaio. Il club biancoceleste dovrà affrontare un mese intenso, in cui sarà necessario valutare alcune cessioni per liberare spazio in rosa, generare plusvalenze e rinforzare la squadra. Castellanos potrebbe rientrare tra i giocatori cedibili, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta.

L’interesse per l’attaccante argentino non si limita all’Italia. In Spagna e in Argentina, infatti, si parla di un possibile ritorno nel massimo campionato spagnolo. Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, il Villarreal avrebbe mostrato un forte interesse per Castellanos, con il tecnico Marcelino che avrebbe dato il via libera alla società per avviare i contatti.

Per Castellanos si tratterebbe di un ritorno in Liga, dopo la precedente esperienza al Girona. La Lazio lo aveva acquistato proprio dal club spagnolo, facendo così rivivere all’attaccante una nuova opportunità in terra iberica. Il Villarreal potrebbe puntare su di lui come sostituto di Solomon, attaccante che finora non ha convinto con la maglia gialloblù: nelle sei presenze stagionali ha messo a segno un solo gol e fornito un solo assist.

La cessione di Castellanos rappresenterebbe per la Lazio un’occasione importante non solo per valorizzare il giocatore, ma anche per gestire al meglio il bilancio e reperire risorse da investire su nuovi rinforzi. La società capitolina continua a monitorare la situazione con attenzione, pronta a valutare ogni proposta che rispetti le esigenze tecniche ed economiche del club.

In sintesi, gennaio si preannuncia un mese chiave per la Lazio, con Castellanos che potrebbe lasciare la Capitale per ritrovare la Liga spagnola e dare spazio a nuove operazioni di mercato, fondamentali per il prosieguo della stagione biancoceleste.

