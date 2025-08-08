Castellanos perno dell'attacco? La Lazio punta su di lui, ma occhio anche a quell'attaccante - Lazio News 24

Lazio, ballottaggio in attacco: Castellanos parte favorito, ma occhio alla staffetta con Dia

La preparazione della Lazio in vista dell’esordio in campionato contro il Como continua a offrire spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Al centro dell’attenzione c’è Castellanos, autore di prestazioni in crescita durante le amichevoli in Turchia. Il Taty ha mostrato segnali positivi, soprattutto per il lavoro svolto al servizio della squadra, ma la sua titolarità non appare del tutto blindata.

L’arrivo di Boulaye Dia ha infatti aggiunto concorrenza e qualità all’attacco della Lazio, anche se il senegalese ha dovuto saltare alcune sedute di allenamento a causa di fastidi muscolari. Questo dettaglio potrebbe aver rallentato il suo processo di inserimento nei meccanismi di gioco, dando un vantaggio momentaneo proprio a Castellanos.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione finale sul centravanti titolare sarà presa a ridosso della sfida contro il Como, ma l’ipotesi di una staffetta tra Castellanos e Dia appare sempre più concreta. L’argentino potrebbe partire dall’inizio, mentre il nuovo arrivato potrebbe subentrare nella ripresa per sfruttare la sua esplosività a gara in corso.

Un’alternanza che riflette anche una strategia più ampia della Lazio, intenzionata a valorizzare entrambi gli attaccanti nel corso della stagione. Sarri, del resto, ha sempre dimostrato di voler premiare chi lavora con costanza e spirito di sacrificio, e in questo senso Castellanos si è distinto: mai egoista, spesso prezioso nel gioco sporco, capace di pressare, proteggere palla e creare spazi per i compagni.

Tuttavia, per imporsi definitivamente nella Lazio, il Taty dovrà tornare a segnare con continuità. La concorrenza di Dia, infatti, non gli consente cali di rendimento: il senegalese è un attaccante di razza, abituato a segnare e a essere decisivo. Un dualismo che potrebbe rivelarsi molto utile per alzare il livello di competitività interna e per offrire soluzioni diverse a Sarri.

In vista del debutto in Serie A, la sensazione è che la maglia da titolare sia nelle mani di Castellanos, ma senza alcuna garanzia di permanenza. La Lazio vuole costruire un attacco dinamico e imprevedibile, e la gestione intelligente di questo doppio centravanti sarà una delle chiavi della stagione.