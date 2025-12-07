Castellanos Lazio, il bomber biancoceleste sfida Ciro Immobile: il giocatore argentino ha un obiettivo molto chiaro

Castellanos Lazio, il Taty vuole tornare alla rete dopo un periodo non facile. E farlo contro Immobile potrebbe avere un valore maggiore

Il momento che sta vivendo Castellanos è uno dei più delicati della sua avventura in biancoceleste. Dopo essere tornato titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, l’attaccante argentino spera ora di ritrovare il gol anche in campionato e di rivedere finalmente il suo nome sul tabellino dei marcatori. L’ultima rete del Taty risale a oltre due mesi fa e questo digiuno, inevitabilmente, pesa sia sulle sue ambizioni personali sia sulle esigenze offensive della Lazio. Contro il Bologna, partita che si preannuncia intensa e fondamentale per il percorso dei biancocelesti, il centravanti darà tutto per aggiornare il suo score stagionale, fermo a due reti.

La situazione legata a Castellanos è chiara da tempo: l’argentino figura tra i possibili partenti, anche se un trasferimento appare più probabile a giugno che nel mercato di gennaio. Taty non è mai stato considerato un bomber puro e, forse, non lo diventerà, ma il suo contributo alla squadra non si misura soltanto nei gol. Il lavoro sporco, i movimenti senza palla, la capacità di aprire spazi per i compagni e la generosità con cui interpreta ogni partita lo hanno sempre reso un centravanti apprezzato all’interno dello spogliatoio della Lazio. Le prossime gare saranno decisive per capire quanto potrà ancora dare alla causa biancoceleste e se riuscirà a ridurre il gap realizzativo che lo separa dai migliori attaccanti della categoria.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come, nelle prossime settimane, Sarri abbia intenzione di ruotare maggiormente gli attaccanti a disposizione. Oltre a Castellanos, troverà spazio anche lo scalpitante Noslin, che potrebbe approfittare dell’assenza di Dia impegnato in Coppa d’Africa. Sarri non ha mai nascosto il desiderio di avere una rosa offensiva dinamica, capace di cambiare ritmi e soluzioni, e questa alternanza tra i centravanti potrebbe rappresentare una buona opportunità per tutti.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Nonostante la concorrenza interna, il titolare rimane comunque Castellanos. Tuttavia, per conservare la fiducia dell’allenatore e della piazza, il Taty dovrà iniziare a incidere anche sotto porta. La sfida contro il Bologna sarà un test importante, anche perché di fronte si ritroverà un simbolo della storia recente biancoceleste: Ciro Immobile. Un attaccante che, con la maglia della Lazio, ha scritto pagine indelebili a suon di gol.

Per Castellanos, dunque, il momento è arrivato: servono risposte, servono gol e serve soprattutto la capacità di dimostrare che può essere ancora parte del futuro offensivo di questa squadra.