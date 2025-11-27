Castellanos Lazio, l’attaccante titolare contro il Milan? Le ultimissime sul possibile utilizzo dal 1′ del bomber biancoceleste

Castellanos Lazio, il rientro a disposizione dell’attaccante argentino è sicuramente importante. Per lui, però, possibile un inizio dalla panchina

L’attesa è terminata e in casa Castellanos Lazio può finalmente tornare a sorridere. Dopo un mese e mezzo di stop forzato, Taty Castellanos è rientrato in gruppo, segnando un passaggio fondamentale verso il pieno recupero. L’attaccante argentino, che negli ultimi dieci giorni aveva ricominciato a lavorare individualmente al centro sportivo Fersini, ieri ha svolto l’intera seduta con i compagni, superando così l’ultimo step del protocollo di rientro. La lesione di medio grado al retto femorale sinistro – che lo aveva costretto a saltare sei partite – è ormai alle spalle.

L’assenza di Taty si è fatta sentire pesantemente all’interno del reparto offensivo biancoceleste. Nel periodo senza Castellanos, la Lazio ha incontrato serie difficoltà nel trovare la via del gol, rimanendo a secco in sei occasioni. Il club contava sulla possibilità che Dia potesse cogliere l’opportunità concessa dall’assenza dell’argentino, ma il senegalese non è riuscito a incidere: nessuna rete realizzata nelle gare disputate e digiuno che prosegue dalla seconda giornata di campionato contro il Verona. Questo ha accentuato ancor di più il tema Castellanos Lazio, mettendo in luce quanto il numero 11 fosse diventato fondamentale per gli equilibri offensivi di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Ora Castellanos scalpita per tornare protagonista e punta con decisione al match contro il Milan. La sua voglia di esserci è evidente, ma Sarri intende gestire il suo rientro con prudenza. Forzare il recupero non sarebbe saggio, soprattutto considerando il calendario fitto che attende i biancocelesti: dopo la sfida di San Siro, infatti, la Lazio affronterà nuovamente il Milan in Coppa Italia nel turno infrasettimanale, per poi prepararsi alla gara di campionato contro il Bologna. Tre impegni ravvicinati che impongono una gestione attenta del minutaggio del centravanti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la volontà è quella di concedere al Taty una chance già nella sfida di San Siro, ma con un ingresso a gara in corso. Una soluzione che permetterebbe all’argentino di ritrovare ritmo e confidenza senza correre rischi inutili. Allo stesso tempo, offrirà a Sarri un’alternativa concreta in attacco, elemento imprescindibile in un periodo in cui i gol sono mancati e la squadra ha bisogno di ritrovare incisività.

Il dossier Castellanos Lazio torna dunque centrale: il suo rientro non rappresenta soltanto un recupero importante, ma una vera e propria iniezione di fiducia per tutto l’ambiente biancoceleste, desideroso di ripartire con nuovo slancio.