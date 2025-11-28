Castellanos Lazio, l’attaccante è ritornato a disposizione di Sarri: il tecnico biancoceleste ha preso una decisione sul suo utilizzo contro il Milan

Castellanos Lazio, il giocatore ha recuperato e sarà convocato per il Milan. Prevista una staffetta con Dia durante la partita

La notizia più confortante della settimana in casa biancoceleste riguarda Castellanos, finalmente rientrato in gruppo dopo un lungo stop. L’attaccante argentino, fermo da mesi a causa di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, ha completato il percorso di recupero e ora è pronto a rimettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Per il momento il suo impiego sarà limitato, una sorta di ritorno “part-time” in attesa di ritrovare la condizione ideale, ma la sua presenza rappresenta comunque una boccata d’ossigeno per un reparto offensivo in difficoltà.

Il rientro di Castellanos giunge in un momento fondamentale della stagione: la settimana che mette la squadra di Sarri di fronte al Milan per due sfide — prima in campionato e poi in Coppa Italia — prima del successivo impegno con il Bologna. Il primo appuntamento è in programma sabato 29 novembre a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino non sarà ancora pronto per partire dal primo minuto, ma la sua presenza in panchina è già un segnale positivo. Sapere che l’ex New York City FC è nuovamente a disposizione dà nuova linfa a un reparto che finora ha gravato troppo sulle spalle di Dia, rimasto ancora a quota zero gol.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Eppure Castellanos aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi: 2 reti e 3 assist nelle prime sei giornate, numeri che lo avevano reso uno dei giocatori più in forma della rosa. L’infortunio ha frenato bruscamente la sua crescita, costringendolo a saltare sei partite consecutive. Ora il suo rientro sarà graduale: qualche minuto contro il Milan a San Siro, poi un utilizzo via via crescente nelle gare successive, con l’obiettivo di tornare titolare già nella sfida all’Olimpico contro il Bologna.

La crescita di Dia offre un’ulteriore nota positiva. Anche se il senegalese non ha ancora trovato il gol, Sarri ha notato progressi nella sua prestazione contro il Lecce, e questo permette di guardare con più fiducia al futuro immediato. Finora i due centravanti hanno messo insieme appena tre reti, cui si aggiunge il recente gol di Noslin. Con Castellanos di nuovo arruolabile, Sarri potrà ruotare gli uomini, gestire meglio le energie e cercare un equilibrio offensivo che finora è mancato.

Resta però una variabile importante: la Coppa d’Africa. Dia partirà per la competizione e la Lazio sta provando a sensibilizzare sia lui sia Dele-Bashiru per valutare la possibilità di rimanere fino alla sfida con il Parma. Se arriverà un’apertura dai giocatori, allora il club interverrà ufficialmente. Intanto, il ritorno di Castellanos rappresenta la prima, preziosa buona notizia in un momento decisivo della stagione.