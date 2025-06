Castellanos Lazio, rifiutata l'offerta da 40 milioni di euro

Condividi via email

Castellanos Lazio, i capitolini respingono al mittente un’offerta da 40 milioni di euro per il centravanti argentino: le ultime

Una delle grandi notizie di giornata riguarda Castellanos Lazio! Il centravanti argentino è infatti stato sondato da un Club di Premier League che avrebbe avanzato anche una prima offerta nientemeno che da 40 milioni di euro.

Una cifra incredibile rispedita al mittente da Lotito. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ha chiuso le porte al Burnley per la cessione di Valentin Castellanos. Un rifiuto che dimostra l’importanza del giocatore che la società vorrebbe mantenere in Serie A anche per la prossima stagione.