La prova di Castellanos: tra il mal di gol e l’ombra di Dia

Lazio, questa sera ennesima prova per il Taty Castellanos: contro il Galatasaray deve convincere Sarri

Taty Castellanos si trova indubbiamente al centro delle attenzioni in questo avvio di stagione per la Lazio. L’attaccante argentino, che parte come titolare nelle gerarchie di Maurizio Sarri, è rimasto a secco nelle prime tre uscite amichevoli, un dato che preoccupa l’ambiente. Sebbene contro l’Avellino avesse segnato un gol poi annullato, la sua prestazione offensiva è stata finora deludente. La difficoltà della Lazio nel trovare la via della rete è un problema evidente, e gran parte della pressione ricade su di lui. Non è un mistero che Sarri, pur apprezzandone l’impegno, non lo consideri la sua punta ideale. Di conseguenza, per Castellanos non si tratta solo di ritrovare il gol, ma anche di dimostrare di potersi adattare sempre meglio alle richieste tattiche del “Comandante”. Il suo ruolo nel tridente offensivo è cruciale per la fluidità del gioco, e le amichevoli sono il banco di prova per affinare gli automatismi.

La pressione è amplificata dalla presenza di Boulaye Dia, un attaccante che chiede spazio e che potrebbe insidiare il suo posto da titolare. Questa sera, contro il Galatasaray in uno stadio esaurito e con un’atmosfera elettrica, Castellanos ha l’occasione di dare un segnale forte e rassicurante. Un’ottima prestazione, condita magari da un gol, sarebbe fondamentale per la sua fiducia e per fugare i dubbi di Sarri e dei tifosi. Al contrario, un’altra prova anonima potrebbe farlo scivolare indietro nelle gerarchie, aprendo la strada a Dia e complicando ulteriormente un inizio di stagione già in salita. L’argentino deve dimostrare non solo di essere in forma, ma di aver trovato la giusta intesa con i compagni e la necessaria cattiveria sotto porta.