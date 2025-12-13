Castellanos, ora o mai più per riprendersi la Lazio. La situazione non lascia dubbi

Castellanos, il momento della verità: la Lazio aspetta risposte immediate

In casa Lazio è arrivato il tempo delle scelte. Valentin Castellanos è finito al centro delle valutazioni tecniche e societarie, in un momento delicato della stagione che può indirizzare il futuro biancoceleste. La Lazio è chiamata a ritrovare continuità nella corsa all’Europa e il calendario offre tre sfide abbordabili contro Parma, Cremonese e Udinese. Ma senza gol, ogni obiettivo rischia di allontanarsi.

Ed è proprio qui che entra in gioco Castellanos. L’attaccante argentino è rientrato da poco dopo uno stop di circa un mese e mezzo e ha accumulato minuti importanti tra campionato e Coppa Italia. Contro Milan e Bologna ha ritrovato il campo, ma ora la Lazio chiede molto di più: incisività, concretezza e soprattutto reti.

I numeri, sotto la gestione Sarri, non sorridono a Castellanos. Appena quattro gol in 43 presenze rappresentano un bottino insufficiente per il centravanti titolare della Lazio. Dati che pesano e che rendono questo periodo decisivo: ora o mai più. La società si aspetta una svolta immediata, anche perché l’ultimo gol dell’argentino risale addirittura ad agosto, nella gara contro il Verona.

Lo scenario di gennaio resta aperto. Castellanos non è considerato incedibile e la Lazio valuta attentamente ogni possibilità. Il suo valore a bilancio, stimato intorno agli 8,5 milioni di euro, potrebbe consentire una plusvalenza utile per finanziare il mercato in entrata e regalare a Sarri il profilo offensivo richiesto.

Intanto, però, la priorità è il campo. La Lazio ha bisogno dei gol di Castellanos per restare agganciata alla zona europea. Le prossime partite diranno se l’ex Girona saprà cambiare passo o se il suo futuro sarà lontano

