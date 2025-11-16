Castellanos, l’attaccante della Lazio al prossimo Mondiale? Le parole del ct dell’Argentina lasciano una speranza

Castellanos sogna il Mondiale e l’Argentina non chiude le porte ad una convocazione dell’attaccante. Il ct Scaloni deciderà dopo marzo

Castellanos vive settimane decisive per il suo futuro sportivo e per il sogno più grande della sua carriera: partecipare al Mondiale con l’Argentina. L’attaccante della Lazio non ha mai nascosto quanto sia forte il desiderio di indossare la maglia dell’Albiceleste nella competizione che si disputerà quest’estate in America. Per Castellanos, sarebbe il coronamento di un percorso lungo, fatto di sacrifici, crescita tecnica e ambizioni che vanno ben oltre il club.

Sulle possibilità di nuove convocazioni è intervenuto direttamente il commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha lasciato uno spiraglio aperto per chi, come Castellanos, coltiva ancora la speranza di essere inserito nella lista dei convocati. «I posti disponibili sono pochi. La base ce l’abbiamo, ma c’è sempre spazio per qualcuno in più», ha dichiarato il tecnico argentino, ricordando come il gruppo sia già definito ma non completamente chiuso. Parole che non garantiscono nulla, ma che alimentano l’ottimismo dell’attaccante biancoceleste.

Nelle ultime settimane, Castellanos ha dovuto fare i conti con un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese. Un’assenza pesante sia per la Lazio sia per le sue ambizioni personali, considerando che la continuità è fondamentale per attirare l’attenzione dello staff dell’Argentina. Ora però il Taty è pronto a tornare a disposizione di Sarri, consapevole che le prossime partite saranno cruciali non solo per dare un contributo decisivo alla sua squadra, ma anche per convincere Scaloni a chiamarlo.

Il finale di stagione diventa quindi un banco di prova determinante per Castellanos, che sa di dover far parlare il campo. Gol, sacrificio, movimenti intelligenti e la capacità di essere utile alla squadra in ogni fase: sono questi gli elementi che potrebbero fare la differenza nelle valutazioni dello staff tecnico della nazionale. Scaloni, da sempre attento ai dettagli e al rendimento nell’arco dell’anno, osserva con interesse tutti i potenziali candidati.

La Lazio, dal canto suo, punta molto sulla voglia di rivalsa di Castellanos. Il giocatore arriva al rientro con grande motivazione e con un obiettivo doppio: trascinare i biancocelesti nella seconda parte di stagione e convincere l’Argentina che merita un posto tra gli attaccanti chiamati al Mondiale. Nulla è perduto: il sogno è vivo, e dipende ora soprattutto da quello che Castellanos riuscirà a dimostrare nelle prossime settimane.