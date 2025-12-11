Castellanos Lazio, il futuro dell’attaccante potrebbe essere lontano dai biancocelesti: dalla Premier spingono per il giocatore argentino

Castellanos Lazio, il West Ham spinge per avere l’attaccante biancoceleste per gennaio. Il calciatore potrebbe lasciare la squadra di Sarri

In attesa di avere maggiore chiarezza sul budget a disposizione per il mercato di gennaio, la Lazio sta pianificando le mosse per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al futuro di Castellanos. L’attaccante argentino è tra i giocatori più in bilico e la dirigenza è chiamata a decidere se monetizzare da un’eventuale cessione o utilizzarlo come pedina di scambio per rinforzare il reparto offensivo. Il destino di Taty sembra destinato a condizionare in maniera significativa la strategia biancoceleste in vista della sessione invernale.

In cima alla lista dei desideri c’è Giacomo Raspadori, attualmente poco impiegato all’Atletico Madrid dopo un trasferimento che non ha portato le soddisfazioni sperate. La Lazio vorrebbe portarlo a Roma in prestito, ma per concretizzare l’operazione sarebbe necessario trovare una contropartita valida. E qui entra in gioco Castellanos: l’argentino potrebbe essere inserito nella trattativa, diventando lo strumento principale per convincere il club spagnolo a cedere l’attaccante ex Napoli. L’ipotesi di scambio non è solo tattica, ma rappresenta anche un modo per la Lazio di gestire le risorse economiche senza gravare sul bilancio.

Un’altra strada percorribile resta la cessione di Castellanos a titolo definitivo. Il West Ham ha mostrato interesse per l’attaccante, e la società romana spera di ottenere un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Se dovesse arrivare una proposta in linea con le aspettative, Taty potrebbe salutare la Capitale già a gennaio, permettendo alla Lazio di investire la cifra ricavata per un sostituto all’altezza delle esigenze tattiche di Sarri. L’idea è quella di non limitarsi a vendere, ma di reinvestire in giocatori capaci di garantire qualità e continuità in attacco, senza indebolire la squadra.

Il futuro di Castellanos rappresenta quindi un nodo cruciale per la sessione di mercato. La società deve bilanciare esigenze economiche e tattiche, valutando con attenzione se sfruttare l’argentino come pedina di scambio o monetizzare con una cessione diretta. In ogni caso, la sua decisione influenzerà direttamente le strategie della Lazio, aprendo scenari diversi per l’attacco biancoceleste. Gennaio sarà un mese determinante, e la posizione di Taty rimane al centro dei piani del club, tra trattative in entrata e possibilità concrete di vendita o scambio.