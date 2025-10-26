Castellanos, l’attaccante elogiato da tutti: soprattutto da un grande ex

Riedle: «La mia Lazio può battere la Juve, Castellanos mi somiglia»

Nel giorno di Lazio-Juventus, una sfida che accende sempre ricordi e passioni, a parlare è un grande ex biancoceleste: Karl-Heinz Riedle. L’ex attaccante tedesco, protagonista in maglia Lazio tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha rievocato uno dei momenti più iconici della sua carriera: il gol segnato ai bianconeri il 3 marzo 1991, una rete che è rimasta nel cuore dei tifosi laziali.

«Quella volta – ricorda Riedle – abbiamo fatto un bel regalo a Zoff, che allora sedeva sulla panchina della Lazio. Se lo meritava, era la sua prima gara contro la Juventus, la squadra con cui aveva vinto tutto». Un gol speciale, in un giorno speciale, che per Riedle rappresenta ancora oggi il simbolo di un legame profondo con i colori biancocelesti.

Parlando della sfida di stasera, l’ex centravanti tedesco si mostra fiducioso: «Sono convinto che la Lazio giocherà una grande partita. È una squadra che sa esaltarsi nelle gare difficili e contro la Juve avrà motivazioni fortissime. Mi piacerebbe vedere un 1-0 o un 2-1, sarebbe una grande soddisfazione per tutti i tifosi, che mi sono rimasti nel cuore».

Non manca un commento su Castellanos, attaccante argentino della Lazio che sta cercando di imporsi nel reparto offensivo biancoceleste: «Mi piace molto – ammette Riedle –. L’ho visto giocare e saltare di testa, ha una buona elevazione e un modo di muoversi che mi ricorda un po’ il mio. È molto bravo a dare forza al pallone e a rimanere in volo. Può crescere ancora tanto, ha margini enormi».

Per Riedle, la Lazio di oggi ha qualità e mentalità per imporsi anche contro avversari del calibro della Juventus: «Ci vuole concentrazione e spirito di squadra, ma i biancocelesti hanno tutto per farcela. Servirà determinazione, quella che da sempre caratterizza questo club e i suoi tifosi».

L’ex bomber conclude con parole d’affetto per la capitale e per i sostenitori laziali: «A Roma ho vissuto anni bellissimi. La Lazio è una famiglia e la sua gente ha un amore unico. Spero che stasera possano festeggiare ancora una volta».

Una dichiarazione d’amore e di fiducia che scalda il cuore di tutto l’ambiente biancoceleste, alla vigilia di una sfida che può rilanciare la stagione della Lazio.

