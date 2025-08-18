Castellanos, cosa gli manca alla Lazio per il salto di qualità. L'opinione di Capua spiazza tutti - Lazio News 24

Capua su Castellanos: «Non lo amo, ma lo terrei. Serve un goleador per il gioco di Sarri»

Pino Capua, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la situazione di Taty Castellanos, attaccante della Lazio, soffermandosi sulle sue prestazioni attuali, sulle difficoltà realizzative e sul ruolo che potrebbe ancora avere all’interno della rosa biancoceleste. Le parole di Capua arrivano in un momento delicato per il centravanti argentino, al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Le dichiarazioni di Capua su Castellanos

«Castellanos è un giocatore che piace ad alcuni, ad altri meno» – ha dichiarato Capua ai microfoni dell’emittente – «Deve soprattutto iniziare a fare gol, è chiaro che si giochi il posto e Sarri è obbligato a trovare qualcuno che la butti dentro. Quel possesso palla ha bisogno di un goleador che la metta dentro».

Il medico e opinionista ha poi aggiunto: «Io Castellanos lo terrei, non sono tra quelli che lo ama, ma lo terrei».

Parole che fanno eco a quanto già discusso nei giorni scorsi da molti osservatori vicini al mondo biancoceleste. La stagione dell’attaccante argentino, infatti, è stata finora segnata da prestazioni generose sotto il profilo dell’impegno e del movimento, ma da una evidente difficoltà nel trovare la via del gol con continuità.

Un problema che pesa in modo particolare nel sistema di gioco di Maurizio Sarri, dove la punta centrale riveste un ruolo fondamentale nell’equilibrio offensivo. Il possesso palla, marchio di fabbrica del tecnico toscano, necessita di un terminale offensivo affidabile, capace di trasformare in gol le numerose occasioni costruite dalla squadra.

Nel frattempo, la Lazio valuta attentamente il proprio reparto offensivo anche in vista delle prossime mosse di mercato. Sebbene non sia tra i nomi più discussi del Calciomercato Lazio, il futuro di Castellanos resta comunque un tema aperto, tra chi lo considera cedibile e chi, come Capua, ritiene che possa ancora essere utile al progetto biancoceleste.

Per il momento, Taty resta in rosa e continua a lavorare per conquistare la fiducia definitiva dell’ambiente laziale. Con l’inizio della nuova stagione alle porte, la sua capacità di finalizzare sarà fondamentale per le ambizioni del club.