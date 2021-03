Caso tamponi, venerdì prossimo la Lazio in Tribunale

Venerdì prossimo, la Lazio sarà in Tribunale per difendersi dalle accuse del pm Chiné sul caso tamponi che ha coinvolto il club biancoceleste

Oggi pomeriggio la Lazio scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese per un’importantissima sfida di campionato: con i tre punti, infatti, i biancocelesti rimarrebbero attaccati alla corsa per il quarto posto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, venerdì prossimo la società capitolina si troverà ad affrontare un’altra partita molto importante. Infatti, il club del presidente Claudio Lotito si presenterà in Tribunale, dove sosterrà la propria difesa in merito al caso tamponi. La Lazio dovrà difendersi dalle accuse del pm Chiné, basate su quello stesso protocollo che è stato ignorato e schernito da altri club di Serie A.