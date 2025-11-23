Caso Paparelli, nuova replica della Lazio contro il tifo organizzato dopo il comunicato di protesta in vista della gara contro il Lecce: «Accuse infondate e offensive»

Caso Paparelli, nuova replica della Lazio! Aria tesa prima del match contro il Lecce, la società risponde alla Curva Nord: «Mai strumentalizzato il suo nome»

Dopo il duro comunicato diffuso dai gruppi del tifo organizzato della Lazio, è arrivata la risposta ufficiale del club biancoceleste. La società ha pubblicato una nota sui propri canali per respingere categoricamente le accuse rivolte alla dirigenza in merito alla gestione dello striscione dedicato a Vincenzo Paparelli, figura simbolica della Curva Nord.

Nel comunicato, la Lazio afferma:

LEGGI ANCHE – Lazio Lecce, la Curva Nord insorge: il comunicato

«La S.S. Lazio rigetta con assoluta decisione le accuse infondate e offensive rivolte alla dirigenza. È profondamente ingiusto e inaccettabile trasformare il rispetto per la memoria di Vincenzo Paparelli in uno strumento di polemica o ricatto. La Società ha sempre onorato – e continuerà ad onorare – la sua memoria in modo autentico e dignitoso, senza piegarsi a narrazioni distorte.

A scanso di equivoci, ricordiamo un principio semplice e noto a tutti: uno striscione può essere autorizzato solo se presentato, firmato e accompagnato da chi lo espone; senza chi lo espone non può esistere alcun ingresso. La Lazio non presta il proprio palcoscenico a strumentalizzazioni: il nostro compito non è amplificare polemiche, ma tutelare la serenità dell’ambiente e il valore dei nostri simboli.

Non accettiamo che venga messa in dubbio la nostra integrità né che si dipingano i nostri valori come inesistenti. Chi muove accuse così gravi dovrebbe avere almeno il coraggio di firmarsi, invece di nascondersi dietro un generico ‘tifo organizzato’.

La dirigenza, ogni giorno, lavora con dedizione per rispettare e rendere ancora più gloriosi questi colori: dal primo giocatore allo staff tecnico, da ogni collaboratore fino all’ultimo componente della nostra grande famiglia.

Oggi per la Lazio è una giornata speciale, ricca di significato, dedicata a sostenere e stare vicino a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze. Presenteremo Flaminia, la nostra nuova aquila, che ci rappresenterà da qui in avanti. Celebreremo questi simboli e i nostri ragazzi, che scenderanno in campo portando sulle spalle i nomi delle loro donne, insieme a chi ha davvero il cuore che batte per questa maglia».

