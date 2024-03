Caso dossieraggio, ascoltato anche Lotito su Gravina! Cosa succede

Caso dossieraggio, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ascoltato dopo i fatti su Gravina: le ultime novità

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si domande perché il pm della direzione nazionale antimafia Laudati e il luogotenente della Guardia di Finanza Striano si siano intrufolati, in maniera illegale, nei sistemi informativi per aprire un’indagine sul presidente federale Gravina. Una situazione per la quale è stato ascoltato, come persona informata dei fatti, anche il patron della Lazio Claudio Lotito, comunque non coinvolto in prima persona.

LE PAROLE – «Potevo anche eccepire il fatto di essere un parlamentare e la Procura avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione per interrogarmi. Ma non l’ho fatto, perché non avevo assolutamente nulla da nascondere. Il colloquio è durato pochissimo, proprio perché non ne sapevo nulla. Mi hanno fatto tutta una serie di nomi, chiedendomi se li conoscessi o meno, ma io non avevo idea di chi fossero. È la verità, basta verificarlo» le parole riportate dal Messaggero.