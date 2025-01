Casadei Lazio, il retroscena: «Grande confusione dopo la giornata di ieri». Manca quella mossa del Chelsea

Casadei Lazio, grande confusione dopo la giornata trascorsa ieri: ecco cosa è successo. E il Chelsea deve fare quella mossa

Sul Corriere dello Sport si parla di calciomercato Lazio, spiegando che per Cesare Casadei sembrava ormai tutto fatto prima del nuovo controsorpasso del Torino. Da Formello non confermano le voci su una riduzione dello stipendio promesso dal calciatore.

In serata si è rifatto sotto poi anche il Porto, mentre il Chelsea stesso non dà una mano non avendo ancora chiaro cosa fare con il suo centrocampista. La giornata di oggi potrebbe essere decisiva, ma ormai nulla è più sicuro in questa trattativa.