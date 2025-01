Casadei Lazio, il centrocampista fuori squadra al Chelsea: è alla ricerca di un nuovo club. La situazione

Casadei Lazio, le trattative con Napoli e Torino non sono decollate e il Chelsea non lo convoca per cercare di cederlo

Cesare Casadei è ormai ai margini del progetto Chelsea e vorrebbe lasciare l’Inghilterra in questa sessione di calciomercato. «Non sarà convocato. La sua situazione è più o meno la stessa di Chilwell. In questo momento, il piano è di non concedergli minuti per cogliere un’opportunità, nel caso si presentasse, e mandarlo a giocare», sono state le parole del tecnico Maresca.

Il centrocampista è seguito da Torino, Napoli e Lazio, ma nessuna di queste tre squadre si è mossa concretamente, almeno per il momento. C’è da monitorare anche la situazione prestiti del Chelsea, perché i Blues hanno a disposizione soltanto uno slot e questo potrebbe complicare la sua cessione.