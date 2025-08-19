Caressa ancora sulla Lazio: «Sarri ha questo vantaggio nonostante il mercato bloccato. Ecco quale» - Lazio News 24

Fabio Caressa, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare ancora qualche dichiarazione sulla Lazio

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il noto telecronista e giornalista sportivo Fabio Caressa ha parlato anche della Lazio di Sarri e delle sue aspettative per la stagione. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni più significative.

Le parole di Caressa sulla Lazio di Sarri

«Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte». Queste parole evidenziano la fiducia di Caressa nel lavoro che il tecnico toscano sta portando avanti, sottolineando come la disponibilità di un gruppo già definito fin dall’inizio possa rappresentare un vantaggio competitivo. Per Sarri, che è noto per il suo approccio tattico dettagliato, avere tutti i giocatori a disposizione fin da subito è un fattore fondamentale per costruire un’organizzazione di gioco solida.

Sul momento più difficile della carriera

Nel corso dell’intervista, Caressa ha ricordato anche un momento complicato e delicato vissuto durante una telecronaca, rievocando un episodio avvenuto nel derby tra Lazio e Roma nel 2004. «Era Lazio-Roma, derby del 2004. Girava la voce che ci fosse il morto per colpa di una macchina della polizia, c’era forte pressione perché io e Bergomi lo dicessimo in telecronaca ma abbiamo tenuto duro: su certe cose, senza una dichiarazione ufficiale, devi stare zitto». Un ricordo che testimonia la responsabilità e l’etica professionale con cui Caressa affronta il suo lavoro, scegliendo sempre di non alimentare voci e pettegolezzi non confermati, soprattutto in momenti di grande tensione.

Un futuro di attese e ambizioni

L’intervista di Fabio Caressa fa emergere anche l’attesa che circonda la nuova stagione della Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri. La squadra si presenta con molte aspettative, supportata da una tifoseria appassionata e da un tecnico che punta a implementare un calcio offensivo e organizzato. La rosa completa e la preparazione anticipata possono dare un vantaggio per iniziare con il piede giusto, ma resta da vedere come il gruppo saprà esprimersi nelle sfide della Serie A.

In conclusione, le parole di Caressa offrono uno spaccato interessante sulla Lazio attuale e sui valori che contraddistinguono il mondo del calcio, tra professionalità e passione.