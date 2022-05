Caputo Lazio, la Sampdoria alza il prezzo: la situazione

Caputo può arrivare alla Lazio, ma non alle cifre viste in questi giorni: l’affare può chiudersi intorno ai 3 milioni

Sebbene da Roma diano già per definito l’accordo per il trasferimento di Caputo alla Lazio, diverso è il punto di vista del club blucerchiato

Come precisa Il Secolo XIX, sareebbe impossibile una cessione alle cifre circolate negli ultimi giorni (1.5 milioni di euro). La Sampdoria ha pagato Caputo 4 milioni di euro e non può permettersi di venderlo realizzando una minusvalenza. Le parti potrebbero mettersi d’accordo intorno ai 3 milioni di euro (1.5 in più rispetto all’offerta della Lazio). La sensazione, comunque, è che un accordo sarà trovato.