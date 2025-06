Capello duro sulla Nazionale: «I giocatori non possono nascondersi, devono onorare la maglia Azzurra!»

L’ex allenatore Fabio Capello ha commentato il duro momento che sta vivendo la Nazionale italiana di calcio

L’ex allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport, dove ha parlato anche della Nazionale.

LE PAROLE – I giocatori non possono nascondersi. Ci vuole qualcosa di diverso. Devono correre, onorare la maglia azzurra e passare meno la palla al portiere e più al centravanti. Non ci sono scusanti. Questa sera voglio vedere l’animus pugnandi mancato in questo periodo. Voglio vedere gente che si aiuta. In un momento triste per Spalletti, sarebbe bello lasciare con una bella vittoria, magari con un bel vaffa, come a dire ai ragazzi ‘ma perché non l’avete fatto prima?!’