Canovi: «Milinkovic Savic alla Juventus sarebbe la prima mossa di Giuntoli». Le parole dell’operatore di mercato

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Dario Canovi ha parlato così del possibile arrivo del centrocampista della Lazio, Milinkovic alla Juve. Le sue parole:

PAROLE– «Milinkovic Savic alla Juventus sarebbe la prima mossa di Giuntoli, il giocatore giusto, adatto ai bianconeri. Mi meraviglio che non ci siano altre squadre a cercarlo, ero convinto che sarebbero arrivate altre squadre inglesi. In ogni caso sarebbe il rinforzo giusto per i bianconeri ».