Cancellieri, da cessione a titolare inamovibile in casa biancoceleste: una grande metamorfosi - Lazio News 24

Cancellieri trascina la Lazio: primo gol in Serie A con la maglia biancoceleste

La Lazio esce vittoriosa dalla trasferta di Marassi contro il Genoa grazie anche a una prestazione superlativa di Matteo Cancellieri, protagonista assoluto della serata. L’esterno offensivo ha aperto le marcature con un gol splendido, trovando la sua prima rete in Serie A con la maglia biancoceleste. Un momento speciale, impreziosito anche dalla notizia della sua imminente paternità, condivisa a fine partita con grande emozione.

Dopo appena 4 minuti di gioco, Cancellieri ha sbloccato la gara con un destro a giro sul palo lontano, un tiro di prima intenzione che ha sorpreso difesa e portiere del Genoa. Una conclusione da applausi che ha subito indirizzato il match a favore della Lazio, permettendo alla squadra di Sarri di gestire con maggiore serenità il resto della gara.

Non solo il gol: Cancellieri ha colpito anche un palo nel corso del primo tempo, confermando una condizione atletica invidiabile e una crescita costante sul piano tecnico e mentale. Dopo un primo periodo di ambientamento, il giovane attaccante sembra finalmente aver trovato spazio e fiducia nel sistema di gioco della Lazio. Le sue prestazioni stanno convincendo non solo Sarri, ma anche gli addetti ai lavori che iniziano a vedere in lui un potenziale punto fermo per il futuro della squadra.

Il gol contro il Genoa rappresenta un traguardo importante per Cancellieri, che era ancora a secco in Serie A con la maglia della Lazio. Ora, con il morale alto e una nuova energia, l’esterno punta a consolidarsi tra i titolari e a diventare un elemento decisivo nelle rotazioni offensive.

Il momento positivo di Cancellieri potrebbe anche attirare l’attenzione di Luciano Spalletti in chiave Nazionale. Con l’Italia alla ricerca di esterni dinamici e imprevedibili, il classe 2002 potrebbe presto entrare nel radar azzurro, soprattutto se continuerà a offrire prestazioni del genere.

Per la Lazio, avere un Cancellieri in forma significa poter contare su un’arma in più per affrontare i numerosi impegni tra campionato ed Europa. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo primo gol potrebbe essere solo l’inizio di una stagione da protagonista.