Cancellieri promosso anche col Galatasaray: Sarri ora è convinto? Cosa filtra

Cancellieri promosso anche col Galatasaray: Sarri convinto? Ecco cosa filtra sul futuro dell’esterno romano che si sta ben comportando in pre-season

Da esubero con le valigie in mano a possibile titolare alla prima di campionato. È la parabola di Matteo Cancellieri, protagonista assoluto e inatteso del precampionato della Lazio. L’attaccante romano, che a inizio ritiro era destinato alla cessione, ha ribaltato le gerarchie a suon di prestazioni convincenti, culminate con una partita da protagonista nell’amichevole di ieri contro il Galatasaray, che potrebbe aver definitivamente convinto Maurizio Sarri a puntare su di lui.

La prestazione show contro il Galatasaray

Nella sfida contro i turchi, Cancellieri è stato l’uomo in più dell’attacco biancoceleste. È entrato in quasi tutte le azioni pericolose create dalla Lazio, dimostrando una crescita esponenziale. Suo, infatti, il contributo decisivo in occasione di entrambe le reti: prima ha provocato l’autogol del momentaneo pareggio, poi ha fornito a Zaccagni l’assist vincente per il secondo gol. Una prestazione a tutto campo, non la prima di un’estate che lo sta vedendo protagonista.

Da esubero a risorsa: la fiducia riconquistata di Sarri

Il tecnico Maurizio Sarri ha preso atto dei progressi del giocatore e ha cambiato i suoi piani. Se a inizio luglio Cancellieri era considerato un esubero, ora la situazione è completamente diversa. Le buone prove nelle prime uscite e la grande partita di ieri hanno sarebbero convincendo l’allenatore a toglierlo dal mercato per dargli una nuova chance. La scelta di schierarlo titolare per la seconda volta consecutiva è stato un segnale inequivocabile: Sarri ha deciso di puntare su di lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Ora punta a un posto da titolare: l’occasione con l’infortunio di Isaksen

La “rimonta” di Cancellieri potrebbe non fermarsi qui. L’attaccante non si gioca più solo un posto in rosa, ma ambisce a una maglia da titolare. L’occasione potrebbe arrivare subito, complice la situazione fisica di Gustav Isaksen. Con l’esterno danese ancora ai box e da valutare, Cancellieri si candida prepotentemente per un posto nell’undici di partenza nelle prime, importanti gare ufficiali della stagione, completando così un’incredibile inversione di rotta.