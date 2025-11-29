Cancellieri, in attesa di rientrare in campo arrivano delle buone notizie per l’attaccante: la conferma da un post social

Cancellieri pronto a diventare padre per la seconda volta. Sui social la dolce dedica alla moglie e la conferma della famiglia che si allarga

La situazione di Cancellieri continua a essere oggetto di grande attenzione nell’ambiente biancoceleste. L’attaccante, ancora ai box per l’infortunio rimediato nella sfida contro l’Atalanta, sta seguendo con grande determinazione il programma di recupero stabilito dallo staff medico, con l’obiettivo di tornare quanto prima a disposizione di Maurizio Sarri. Per Cancellieri, la stagione era iniziata in modo inatteso ma promettente: la sua presenza da titolare era arrivata quasi per caso, complice il problema di Isaksen, colpito dalla mononucleosi durante l’estate. Da quel momento, però, l’ex Verona aveva colto l’occasione con maturità e intensità, conquistando il posto nell’undici iniziale grazie a prestazioni convincenti e a una crescita continua.

L’infortunio ha inevitabilmente interrotto questo momento positivo, ma Cancellieri non sembra aver perso né fiducia né concentrazione. Anzi, il periodo lontano dal campo sta assumendo per lui un significato diverso, quasi più dolce che amaro. L’attaccante, infatti, sta vivendo queste settimane con la sua compagna, in attesa della loro prima figlia. La nascita è prevista a breve, e questa prospettiva ha regalato a Cancellieri un’ulteriore motivazione personale oltre a quelle sportive. Non è un caso che la sua prima rete stagionale sia stata dedicata proprio alla bambina in arrivo, un gesto che ha commosso tifosi e compagni di squadra e che racconta bene il momento emotivo dell’attaccante.

Dal punto di vista tecnico, Sarri attende il rientro di Cancellieri con grande interesse. La sua capacità di attaccare la profondità, la sua velocità e la duttilità nel muoversi sulle corsie laterali rappresentano infatti caratteristiche importanti per il sistema offensivo del tecnico. Finché Isaksen non sarà tornato al meglio, e considerando le rotazioni necessarie tra campionato e coppe, il recupero di Cancellieri potrebbe rivelarsi decisivo nel mantenere alta la qualità delle soluzioni offensive.

La società monitora giorno per giorno le condizioni dell’attaccante e non intende forzare i tempi, consapevole della necessità di un rientro graduale e sicuro. In questa fase, l’obiettivo principale è garantire che Cancellieri possa tornare non solo disponibile, ma anche in piena efficienza fisica, per riprendere il percorso positivo interrotto dall’infortunio.

Per ora, dunque, Cancellieri continua a lavorare tra palestra e terapie, con lo sguardo rivolto al campo e il cuore già proiettato verso la nuova vita che sta per arrivare. Una doppia rinascita, sportiva e personale, che potrebbe trasformarsi in una spinta decisiva per il suo futuro.