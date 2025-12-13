Cancellieri sarà titolare? Maurizio Sarri è sicuro in casa Lazio per il prossimo match

Cancellieri disponibile per un posto da titolare in casa Lazio. La situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella prossima partita della Lazio potrebbe esserci una novità importante nell’undici titolare. Matteo Cancellieri, infatti, si candida seriamente a partire dal primo minuto grazie alle convincenti prestazioni offerte nelle ultime uscite. Un segnale chiaro, che testimonia la crescita dell’esterno offensivo e la fiducia sempre maggiore da parte dello staff tecnico biancoceleste.

La Lazio è alla ricerca di continuità e soluzioni nuove per rendere il proprio gioco più incisivo, soprattutto nella fase offensiva. In questo contesto, Cancellieri rappresenta un’opzione interessante: dinamico, rapido e capace di saltare l’uomo, ha dimostrato di poter dare un contributo concreto sia in fase di spinta sia nel lavoro senza palla. Nelle recenti apparizioni, anche partendo dalla panchina, il suo impatto è stato evidente, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il Corriere dello Sport sottolinea come le scelte di formazione della Lazio possano essere influenzate proprio dallo stato di forma dei singoli. Cancellieri, grazie all’intensità mostrata e alla capacità di adattarsi alle richieste tattiche, avrebbe superato la concorrenza di altri compagni di reparto. Una maglia da titolare sarebbe quindi il giusto premio per l’impegno e la crescita dimostrata settimana dopo settimana.

Per la Lazio, inserire un giocatore come Cancellieri dall’inizio potrebbe significare aumentare imprevedibilità e velocità sulle corsie esterne. La squadra ha bisogno di ritrovare brillantezza e soluzioni alternative, soprattutto contro avversari chiusi e organizzati. La freschezza atletica dell’esterno potrebbe rivelarsi un’arma preziosa, in grado di cambiare ritmo alla manovra offensiva.

Naturalmente, la decisione finale spetterà all’allenatore, che valuterà fino all’ultimo le condizioni fisiche e tattiche del gruppo. Tuttavia, le indicazioni che arrivano da Formello sembrano andare in una direzione chiara: la Lazio è pronta a puntare su Cancellieri, almeno per una partita, per testarne le qualità dal primo minuto e verificare se può diventare una risorsa stabile nello scacchiere biancoceleste.

