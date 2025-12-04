Cancellieri quando ritornerà? Spunta una nuova indiscrezione sull’attaccante della Lazio

Cancellieri e quello che sarà il suo ritorno alla Lazio dopo una situazione abbastanza particolare con l’infortunio

La Lazio ritrova finalmente una pedina importante in vista del fitto calendario di dicembre: Matteo Cancellieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo settimane di lavoro personalizzato e sedute differenziate, il giovane esterno biancoceleste ha ricevuto il via libera per unirsi ai compagni durante l’allenamento di ieri, un segnale confortante per Sarri e per tutto l’ambiente laziale. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore ha preso parte all’intera sessione tattica organizzata in preparazione della delicata sfida di Coppa Italia contro il Milan, un appuntamento che la Lazio considera fondamentale per dare continuità al proprio percorso nelle competizioni nazionali.

Il rientro di Cancellieri rappresenta una buona notizia per la Lazio, anche perché l’allenatore biancoceleste sta affrontando settimane particolarmente complicate dal punto di vista fisico, con diversi giocatori non al meglio. L’esterno, invece, sembra aver recuperato completamente e si è mosso con intensità e sicurezza durante gli esercizi, confermando progressi importanti che lasciano ben sperare per il suo impiego nelle prossime partite.

Sebbene difficilmente verrà rischiato nella gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo dichiarato dello staff medico e dello stesso Cancellieri è quello di essere pienamente arruolabile per Lazio–Bologna, in programma il 7 dicembre. Questa data è diventata una sorta di traguardo simbolico nel percorso di recupero del giocatore, che vuole tornare protagonista con la maglia della Lazio e mettere a disposizione della squadra la sua rapidità, la sua freschezza e la sua capacità di incidere negli ultimi metri.

Il ritorno di Cancellieri potrebbe rivelarsi cruciale per la Lazio, soprattutto in un periodo in cui Sarri ha bisogno di ampliare le rotazioni e gestire al meglio le energie dei titolari. La sua presenza aggiunge infatti un’opzione offensiva preziosa, capace di garantire imprevedibilità e profondità, caratteristiche che la squadra ha spesso faticato a mantenere nel corso delle ultime settimane.

Con Cancellieri nuovamente a disposizione, la Lazio guarda con maggiore fiducia ai prossimi impegni, sperando che questo rientro sia solo il primo di una serie di recuperi decisivi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

Cancellieri quando ritornerà? Spunta una nuova indiscrezione sull'attaccante della Lazio 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.