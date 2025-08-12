Cancellieri Lazio, show dell’attaccante contro il Burnley: gol decisivo e traversa a negare la doppietta – VIDEO

Cancellieri Lazio, non passa inosservata la super prestazione del centravanti biancoceleste contro la formazione inglese: le ultime

L’amichevole estiva tra Lazio e Burnley ha offerto a Matteo Cancellieri una vetrina importante per confermare il suo stato di forma e la sua voglia di conquistarsi un ruolo di rilievo nel progetto di Maurizio Sarri. Il giovane attaccante, ex Empoli e Parma, è stato protagonista assoluto del match, firmando il gol che ha deciso l’incontro e sfiorando addirittura una doppietta che avrebbe coronato una prestazione già di per sé brillante.

Il primo squillo è arrivato poco dopo il calcio d’inizio, con la Lazio subito pericolosa. Gli uomini di Sarri hanno costruito una trama offensiva che ha portato Zaccagni sul dischetto, ma il rigore non è stato trasformato, lasciando il risultato fermo sullo 0-0. Poco dopo, è stato lo stesso Cancellieri a far tremare la difesa inglese: un’iniziativa personale lo ha portato alla conclusione, ma la palla si è stampata violentemente sulla traversa, negandogli la gioia del gol.

Nonostante l’episodio sfortunato, il classe 2002 non si è lasciato scoraggiare. Nella ripresa ha trovato il guizzo giusto, capitalizzando un’azione ben orchestrata dai compagni e battendo il portiere del Burnley con freddezza. Un gol che non solo ha regalato la vittoria alla Lazio, ma ha anche messo in mostra la maturità crescente di un calciatore che, dopo le esperienze in prestito, sembra pronto a ritagliarsi uno spazio importante in maglia biancoceleste.

L’azione della traversa ha continuato a far parlare anche a match concluso. DAZN, sul proprio profilo Instagram, ha voluto immortalare il momento con un post dedicato: “Cancellieri sfiora la doppietta contro il Burnley. La traversa dice no”. Un contenuto che ha subito generato interazioni e commenti tra i tifosi, molti dei quali hanno sottolineato la prestazione convincente dell’attaccante e la sua capacità di farsi trovare pronto in zona gol.

Per Sarri, la prova di Cancellieri rappresenta una notizia positiva in un precampionato dove le rotazioni e le valutazioni individuali sono fondamentali. La sua duttilità e la rapidità nelle transizioni offensive lo rendono un’arma preziosa, specialmente in una stagione in cui la Lazio sarà concentrata su campionato e Coppa Italia.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Cancellieri questa potrebbe essere l’annata della definitiva consacrazione in biancoceleste.