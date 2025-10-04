Cancellieri a Dazn: «Ho lavorato tanto per tornare così. Questa Lazio si toglierà delle soddisfazioni». Le dichiarazioni dell’esterno di Sarri

È lui l’uomo del momento, la luce più abbagliante in un periodo di chiaroscuri per la Lazio. Matteo Cancellieri si prende la scena anche contro il Torino, siglando una doppietta che lo consacra come nuovo trascinatore della squadra di Sarri. Tre gol in due partite, un’esplosione di talento che, tuttavia, non basta a cancellare l’amarezza per una vittoria sfumata nel finale.

A fine partita, intervenuto ai microfoni di DAZN, il giovane attaccante ha offerto un’analisi lucida e matura, da veterano, mostrando più il rammarico per il pareggio che la gioia per la sua prestazione personale.

«Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto, il primo tempo una grande Lazio, nel secondo siamo calati ma ci può stare, miglioreremo in settimana su questi cali. Era quello che speravo tornare, ho lavorato anche per farlo, mi sento soddisfatto, lavoro e lavoriamo bene. Ci teniamo questo pareggio e ci leveremo molte soddisfazioni poi. Non ci dobbiamo focalizzarci su questo. Su cosa mi sento cresciuto? Tanto, fa maturare prima il calcio. Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister».

Le parole di Cancellieri rivelano una doppia anima: quella del leader, deluso per i due punti persi e già proiettato a correggere i cali di concentrazione della squadra; e quella del ragazzo che sta realizzando un sogno, soddisfatto del suo percorso di crescita e determinato a seguire le indicazioni del suo allenatore.

In un momento in cui la Lazio fatica a trovare certezze, l’esplosione di Cancellieri è la notizia più bella per Sarri. La squadra ha trovato un finalizzatore, un talento che unisce qualità e umiltà. Il pareggio contro il Torino “sta stretto”, ma ha regalato alla Lazio una nuova, grande, certezza su cui costruire il proprio futuro.