Calciomercato Lazio,quel giocatore è fortemente nel mirino della società biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic torna nel mirino della Juventus

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente al centro delle voci di calciomercato Lazio, ma questa volta da protagonista di un possibile ritorno in Serie A. L’ex centrocampista biancoceleste, attualmente all’Al Hilal in Arabia Saudita, sarebbe infatti uno degli obiettivi principali della Juventus per la finestra invernale di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera avrebbe già avviato i primi contatti con il club arabo nelle scorse settimane. La Juventus ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione e potrebbe presentare un’offerta ufficiale già nei prossimi giorni. Il possibile affondo è previsto per il mese di gennaio, con l’intento di rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione.

Milinkovic-Savic e il legame con la Lazio

Il ritorno del nome di Milinkovic-Savic nel contesto del calciomercato Lazio riaccende inevitabilmente i riflettori sul passato recente del giocatore. Il serbo ha vestito la maglia della Lazio per otto stagioni, diventando uno dei pilastri della squadra e un idolo per i tifosi biancocelesti. Ceduto nell’estate del 2023 per circa 40 milioni di euro, il suo addio ha lasciato un vuoto difficile da colmare nel centrocampo della squadra capitolina.

Il possibile ritorno in Italia, seppur con una maglia diversa, rappresenta un tema caldo tra i sostenitori della Lazio, che vedono con un misto di nostalgia e rammarico le voci di un suo approdo in una rivale storica come la Juventus.

Implicazioni per il calciomercato Lazio

Sebbene l’affare Milinkovic-Savic non coinvolga direttamente la Lazio, il suo eventuale ritorno in Serie A potrebbe avere comunque effetti sul mercato biancoceleste. Un rinforzo del calibro del serbo alla Juventus potrebbe spingere i dirigenti della Lazio a intervenire in modo più deciso sul mercato per rafforzare ulteriormente la mediana. Inoltre, eventuali movimenti a centrocampo dei bianconeri potrebbero innescare una serie di trattative che coinvolgerebbero anche altri club italiani, inclusa la Lazio.

In un calciomercato Lazio sempre più dinamico e ricco di intrecci, il nome di Milinkovic-Savic continua dunque a far discutere. E anche se oggi veste un’altra maglia, il suo legame con i colori biancocelesti resta forte nella memoria di tutti i tifosi.

