Calciomercato Lazio, come Zaccagni ha cambiato le carte

Calciomercato Lazio: la rinascita di Zaccagni cambia i piani del club. Ecco la situazione attuale

Nel pieno delle riflessioni sul Calciomercato Lazio, una delle certezze più luminose arriva da Mattia Zaccagni. L’esterno biancoceleste ha finalmente lasciato alle spalle mesi complicati, segnati da infortuni e dolore, e oggi è tornato a essere il leader tecnico ed emotivo della squadra di Sarri. La società sta valutando come intervenire a gennaio, ma la rinascita del suo capitano potrebbe influenzare strategie e priorità, restituendo solidità a un reparto offensivo che aveva sofferto enormemente la sua assenza.

La pubalgia lo aveva tormentato a lungo, condizionando ogni prestazione e limitando la sua incisività nella seconda parte della scorsa stagione. Zaccagni aveva continuato a giocare stringendo i denti, ma il rendimento non era più quello del passato. L’intervento chirurgico ha però cambiato tutto: oggi l’esterno non solo sta bene, ma è tornato determinante come pochi in Serie A. Una notizia fondamentale anche in ottica Calciomercato Lazio, perché la sua ritrovata forma permette al club di valutare con maggiore serenità gli investimenti sugli esterni.

La sua trasformazione è evidente in ogni zona del campo. «Se devo fare il terzino, lo faccio», aveva dichiarato dopo il successo contro il Cagliari. E i numeri confermano che non si tratta di una semplice dichiarazione d’intenti: secondo i dati riportati da La Repubblica, Zaccagni è superiore al 99% degli esterni offensivi dei top cinque campionati europei per intercetti difensivi. Un dato che racconta la sua totale disponibilità a sacrificarsi, segno di un giocatore che ha ritrovato fiducia, energia e voglia di trascinare la squadra.

In fase offensiva, poi, è tornato a essere una spina nel fianco per qualsiasi difesa. Punta l’uomo con continuità, crea superiorità numerica e mantiene quella capacità di accelerare negli spazi che aveva fatto innamorare i tifosi. Non è un caso se è il giocatore più colpito della Serie A con 41 falli subiti e il secondo più bersagliato in Europa. Eppure non smette mai di spingere: è il primo tra gli attaccanti della Lazio per tiri totali (16) e conclusioni nello specchio (6). La sua percentuale realizzativa, salita al 37,5%, testimonia un’efficacia superiore rispetto allo scorso anno.

In un momento in cui il Calciomercato Lazio è pieno di interrogativi economici e tecnici, Zaccagni rappresenta una certezza assoluta. La squadra riparte da lui, mentre il club riflette su come completare al meglio la rosa senza snaturare una delle sue poche certezze.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO